Altice en passe de vendre sa filiale spécialisée dans la pub en ligne pour se désendetter

Dernière ligne droite pour la cession de Teads, plusieurs candidats ont été sélectionnés pour participer au dernier tour des enchères.

L’opération démantèlement continue de prendre forme du côté d’Altice dont la dette s’élève à près de 60 milliards d’euros. En France, sa filiale SFR a déjà cédé 70% de l’activité de ses data centers pour 500 millions d’euros à Morgan Stanley Infrastructure Partners. L’opérateur au carré rouge est également en vente mais seulement de manière partielle, sa maison-mère devrait en garder le contrôle. A la recherche de cash, le fondateur d’Altice, Patrick Drahi, souhaite dorénavant céder Meo après plusieurs rétropédalages, son opérateur portugais est valorisé entre 7 et 9.5 milliards d’euros. Sur ce dossier, Iliad s’est d’ailleurs montré intéressé par un rachat des activités.

Autre actif concerné par une future cession, Teads, son entreprise spécialisée dans la publicité numérique racheté en 2017 près de 285 millions d’euros. L’objectif est de réaliser une belle plus-value. Si Altice attend 3 milliards d’euros, les estimations valorisait la structure moins de 2 milliards d’euros. Mais après l’échec de plusieurs mises en vente, le processus semble cette fois plutôt bien engagé selon L’Informé. Les candidats ont ainsi déposé leur dossier fin décembre 2023. Mandatée par Patrick Drahi, la banque Morgan Stanley a d’ores et déjà effectué sa sélection pour le second et dernier tour des enchères. Figurent notamment deux fonds américains, Apollo Global Management et Vista Equity Partners.

Après plusieurs années de croissance, les résultats de l’adteach d’Altice déçoivent depuis plusieurs mois, son chiffre d’affaires a notamment baissé de 7% sur les 9 premiers mois de l’année. Il semble donc temps de vendre Teads, cette opération ajoutée à la vente de Mero devrait soulager et faire repasser dans le vert la branche Altice International endettée à un peu plus de 8 milliards d’euros.

