Red by SFR augmente le prix de ses offres fibre sans autre évolution

Peu de temps après être passé au tarif fixe, l’opérateur low-cost de SFR revoit à la hausse le prix de ses offres fibre.

Il faut maintenant payer 1€ de plus pour acquérir une offre box fibre de la part de l’opérateur. Si le tarif de l’ADSL n’a lui pas évolué, l’offre fibre optique ou THD de Red coûte désormais plus cher pour les nouveaux clients, avec un prix initial passant de 24.99€/mois à 25.99€/mois.

La hausse de prix s’applique également si vous optez pour la version WiFi 6 en option pour 7€ supplémentaires, qui passe donc à 32.99€/mois. Comme l’indiquent nos confrères d’Alloforfait, le tarif est la seule chose qui a évolué ce mercredi chez RED puisque les chaînes TV, les débits ou les appels restent les mêmes. Comme à son habitude, l’opérateur propose cependant un mois offert sur son abonnement.

Red by SFR suit la tendance générale observée en 2023 avec une hausse globale du prix des abonnements fixe chez la plupart des opérateurs. On peut noter parmi ces hausses les augmentations de facture automatiques pour les clients ayant déjà souscrit, justifiées par Bouygues, SFR et Orange par l’inflation ou encore la hausse des prix de la plupart des offres box, notamment avec une réduction de la période promotionnelle à 6 mois contre 12 auparavant.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox