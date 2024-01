Google Maps pourrait être mise sur la touche si l’application ne respecte pas les exigences pour les JO 2024

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 se dérouleront dans un peu plus de six mois. Laurent Probst, le directeur général d’Île-de-France Mobilités assure que les transports en commun seront prêts pour les JO. Pour cela, un plan de transport a été élaboré et il devra être suivi scrupuleusement. Une application dédiée a été conçue, elle se nomme “Transports publics Paris 2024”, elle permettra d’acheter son forfait depuis son smartphone, mais sera surtout « indispensable » pour se déplacer, explique Laurent Probst. D’ailleurs, ce dernier précise : “si pour des habitués, il semble évident d’emprunter la ligne 13 pour se rendre au Stade de France, l’application pourrait leur suggérer de se reporter vers la ligne 14 pour répartir les flux.”

Concernant Google Maps et CityMapper, ces dernières sont conçues pour vous aider à trouver le chemin le plus rapide ou le plus court. Une façon de faire qui ne rentre pas dans les cases d’Île-de-France Mobilités pour la gestion des transports en commun pour les JO 2024. Comme l’explique Laurent Probst à Ouest France, “On leur a demandé à tous de relayer nos plans de transports pour que le voyageur passe par le chemin qu’on lui a indiqué. Nous avons confiance dans le fait qu’ils joueront le jeu. S’ils ne le font pas, il faudra que l’État prenne les décisions nécessaires. On leur demandera de fermer leur application. C’est un enjeu de sécurité publique.”

