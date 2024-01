Fr-Alert : échec du test tsunami chez des abonnés Free Mobile qui n’ont pas sursauté

Les smartphones d’abonnés Free Mobile n’ont pas reçu le message du système d’alerte de l’Etat simulant un tsunami le 19 janvier dernier. L’opérateur analyse les causes alors que des Freenautes ont déjà leur petite idée.

Un simple test pas vraiment concluant chez Free Mobile. Dans la journée du 19 janvier dernier, un test du système d’alerte de l’Etat a simulé un tsunami sur le littoral méditerranéen. Au total, les smartphones de 7.6 millions de Français situés dans les Alpes-Maritimes, le Var, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l’Hérault, l’Aude, les Pyrénées-Orientales, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud ont dû recevoir sur leur écran message intitulé « Alerte extrême » et portant la mention « Exercice », le tout accompagné d’un signal sonore strident même si le mode silence était activé.

Si les abonnés d’Orange, SFR et Bouygues ont reçu l’alerte, ce test s’est soldé par un échec chez de nombreux abonnés Free Mobile, en attestent de nombreux Freenautes sur les réseaux sociaux. S’il confirme cette non-réception pour un certain nombre de clients, l’opérateur analyse actuellement avec ses équipes ce qu’il s’est passé : “certains mobiles n’ont pas le paramètre des FR -Alert: test/exercice activé par défaut”, précise-t-il. Sur les iPhone, le système d’alerte est activé par défaut. Le type de téléphone, à savoir une génération trop ancienne, peut également expliquer quelques échecs mais pas de manière généralisée.

En gros SIB c’est un truc qui permet d’envoyer par les antennes relais des infos aux utilisateurs et donc en l’occurence ici le SIB12 est celui qui gère les messages d’alerte donc Fr-Alert en fait partie, et chez Free il me semble pas que ça soit émis par le réseau 1/2 — 𝗟𝘂𝗰𝗮𝘀 ✞ (@luzubal29) January 19, 2024

Selon la communauté Free, le problème pourrait provenir des SIB (System Information Blocks) soient des blocs de ressources radios contenant des informations de contrôle variées sur le système. A première vue, le SIB12 qui transmet les informations sur le système d’alerte mobile commercial n’est pas émis par Free sur le réseau. Si un abonné le confirme via un test sur X, reste à savoir s’il s’agit de la raison pour laquelle les abonnés Free Mobile n’ont pas reçu l’alerte. Deux messages auraient dû être émis: le premier pour signifier le début de l’exercice, et le second pour le clore.

Un retour d’expérience sera mis en place dans les prochaines semaines, avec “les remontées d’éventuels dysfonctionnements identifiés”, a annoncé la préfecture du Var.

Déployé en 2022, ce dispositif a pour vocation d’alerter la population lors de danger imminent. Basé sur la diffusion cellulaire, ce système permet d’envoyer une notification d’alerte à tous les téléphones portables se trouvant dans la zone de danger. Cette alerte est déclenchée lors de catastrophes naturelles, catastrophes biologiques et chimiques, d’accidents industriels et technologique, de crise sanitaire ou encore d’une attaque terroriste.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox