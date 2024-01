Free Mobile lance un nouveau pack avec un accessoire offert

Envie de renouveler votre mobile ? A peine arrivé chez Free Mobile, le smartphone de milieu de gamme Redmi Note 13 Pro bénéficie d’une offre avec des écouteurs Buds 4 Lite offerts pour les prospects et abonnés de l’opérateur.

Le populaire Redmi Note 13 Pro 5G de Xiaomi est aujourd’hui proposé chez Free Mobile sous forme de pack avec des écouteurs sans fil de la marque offerts (Buds 4 Lite).

Ce modèle est ainsi proposé à 399€ avec une offre de remboursement de 60€ sous forme d’avoir si vous n’êtes pas abonné ou 50€ si vous êtes abonné , avec 256 Go de stockage dans son coloris noir. Il est possible d’échelonner le paiement via Free Flex, avec un premier versement de 99€ puis des mensualités de 10.99€ pendant 24 mois et une option d’achat de 36€. Pour les personnes étant connectés avec leurs identifiants Free Mobile, le smartphone passe à 389€ au comptant. En passant par Free Flex, vous réglez 51€ à la commande puis 12.99€/mois avec une option d’achat de 26€.

