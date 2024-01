Freebox Pop : TF1+ est pour le moment plus vide que prévu

Les 50 chaînes financées par la publicité de l’offre TF1+ ne sont pas disponibles sur la Freebox Pop.

Lancée en début de semaine sur la Freebox Pop, la nouvelle plateforme de streaming gratuite TF1+ débarquera le 22 janvier prochain sur les autres box de l’opérateur, fruit d’un accord récent signé entre la filiale de Bouygues et l’opérateur de Xavier Niel.

Dans celui-ci, il est clairement indiqué que les abonnés Freebox bénéficieront de la nouvelle plateforme diversifiée comprenant plus de 15 000 heures de contenus de divertissement et d’information en accès illimité, soit 200 films de cinéma, 200 films TV, 200 séries en intégralité, une offre d’information exclusive « Top info », les grandes franchises de divertissement en intégralité, l’offre jeunesse et jeunes adultes de TF1, mais aussi une cinquantaine de chaînes FAST autour de thématiques fortes comme les comédies romantiques, les thrillers, les mangas ou l’humour.

Selon plusieurs remontées d’abonnés Freebox Pop et nos propres constatations, l’intégralité des chaînes sont actuellement indisponibles sur l’application dédiée laquelle a remplacé myTF1. La version navigateur intègre quant à elle ces chaînes FAST. Cette absence constatée s’ajoute à une autre limite rencontrée sur la version gratuite du service, laquelle impose d’accepter les cookies pour profiter des chaînes en direct, du replay ou des films et séries. Pour l’heure, TF1+ permet aux abonnés Freebox Pop d’accéder à ses replays enrichis, son catalogue de films et séries, ou encore à sa rubrique « Top Info ».

