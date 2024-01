Totalement Fibrés : révélations sur la sortie de la Freebox V9, les box boostées à l’IA ?

Découvrez le nouvel épisode de notre magazine hebdomadaire Totalement Fibrés, où nous vous résumons l’essentiel de l’actualité de Free et des télécoms.

Aujourd’hui, nous revenons les deux buzz de Free sur la Freebox V9 et sa date de lancement. Dans le Free Fight de la semaine, nous débattrons sur les possibles cas d’usage de l’IA sur les box.

Vous pourrez aussi retrouver vos rubriques préférées comme le Up and Down, il sera notamment de limites sur TF1+ et d’une offre plutôt intéressante de Netflix avec Carrefour. Totalement Fibrés c’est aussi l’occasion de répondre à toutes vos questions en direct.



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox