Free propose de nouveaux films gratuits à ses abonnés Freebox sur Oqee Ciné et met une star à l’honneur

Avis aux fans de Denzel Washington, la sélection de nouveaux films sur Oqee Ciné le met en avant cette semaine.

OQEE Ciné, c’est le service d’AVOD de Free qui propose plus de 500 films et séries gratuits, Celui-ci est disponible sur le player Freebox Révolution, Pop, Devialet et Mini 4K, mais aussi en mobilité via l’application Oqee by Free puis encore via les TV connectées Android TV et les navigateurs. Depuis la semaine dernière, les abonnés au forfait à 19.99€/mois de Free Mobile peuvent également y accéder grâce à l’intégration d’Oqee dans leur offre. Voici les nouveaux arrivants sur la plateforme ce 19 janvier.

Oqee met régulièrement en avant dans ses sélections de contenus publiés une star en particulier. Cette semaine, il s’agit de Denzel Washington , figure emblématique des acteurs afro-américains arrivés au sommet à Hollywood. Dans le thriller L’Attaque du métro 123 , il campe un aiguilleur du métro de New York obligé de gérer une prise d’otage de passagers, dans une course contre la montre haletante face à un John Travolta redoutable.

Dans L’Affaire Roman J. , inspiré d’une histoire vraie, il incarne, aux côtés de Colin Farrell , un avocat idéaliste confronté à la réalité de la justice aux États-Unis. Le Diable en robe bleue le plonge dans les bas fonds du Los Angeles des années 50, à la recherche d’une mystérieuse disparue. Dans une autre ambiance, retrouvez la caliente Victoria Abril pour un voyage depuis la France jusqu’en Colombie dans la comédie réjouissante Les gens honnêtes vivent en France.

Vous pensez que les bibliothécaires sont poussiéreux ? Pas le séduisant Flynn Carson , incarné par Noah Wyle , plus proche d’Indiana Jones quand il délaisse ses précieuses archives pour se lancer à la recherche du mythique Trésor du Roi Salomon.

