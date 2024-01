Google annonce de nombreux changements importants sur Chrome et Android

Le géant américain adopte plusieurs mesures poru répondre aux nouvelles règles du DMA dans l’Union européenne.

Si Apple fait de la résistance, Google quant à lui se conforme aux nouvelles règles de l’UE. Dans les prochaines semaines, plusieurs changements vont être apportés à certains produits de Google. La firme de Mountain View va notamment demander explicitement la permission de l’utilisateur avant de partager des données personnelles entre deux services ou applications, ce qui laissera à l’utilisateur la liberté de lier ou non les différentes applications de son smartphone.

A noter cependant sur ce point : Google prévient que certaines fonctionnalités ne seront pleinement fonctionnelles que si les apps sont liées. Les résultats du moteur de recherche seront également modifiées. “Nous introduirons des unités dédiées comprenant un groupe de liens vers des sites de comparaison sur le Web et des raccourcis de requête en haut de la page de recherche pour aider les utilisateurs à affiner leurs recherches, notamment en concentrant les résultats uniquement sur les sites de comparaison”, développe l’entreprise. “Pour des catégories telles que les hôtels, nous commencerons également à tester un espace dédié aux sites de comparaison et aux fournisseurs directs afin d’afficher des résultats individuels plus détaillés, notamment des images, des notes et bien plus encore.” Ainsi, Google Flight disparaîtra des résultats de Google.

Android et Chrome vont davantage s’ouvrir à la concurrence, avec un renforcement des mesures lorsqu’un smartphone Android est fraîchement activé : le choix de navigateur sera plus libre et Chrome fera de même sur Windows ou iOS. D’autres nouveautés pourraient être annoncées par la firme prochainement pour se conformer au droit européen.

Source : Presse Citron

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox