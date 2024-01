Clin d’oeil : des rongeurs font tomber en panne 25 antennes téléphoniques d’un coup

La vallée de la Dordogne a été touchée par une panne de réseau téléphonique assez importante à cause de rongeurs un peu trop gourmands.

Une mauvaise surprise qui a heureusement été réparée après deux jours de galère. Des milliers d’habitants du Sarladais et de la vallée de la Dordogne se sont retrouvés empêchés de passer un coup de fil mardi soir suite à la panne de 25 antennes relais.

La raison a été donnée par SFR : “des rongeurs ont attaqué des fils de fibre à Brive”, ce qui a entraîné une perte de connexion mobile pour les abonnés SFR et Bouygues Telecom dans les environs. Heureusement, la panne a finalement été réparée ce jeudi 18 janvier, annonce l’opérateur.

Si les sabotages sont souvent l’oeuvre d’humains malveillants, les rats et autres rongeurs sont parfois coupables de coupure d’assez grande ampleur sur les réseaux fixe et mobile. Durant la dernière coupe du monde, c’était plus de 1700 foyers qui s’étaient retrouvé sans connexion internet ni accès à la TV suite à l’intervention imprévue d’un rat sur un câble de collecte.

Source : France bleu

