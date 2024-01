Les nouveaux champions du rapport qualité-prix de Xiaomi sont désormais disponibles chez Free Mobile

Si la dernière gamme de Samsung est trop chère pour vous, Free Mobile propose désormais les Redmi Note 13 sur son site web.

La gamme Redmi Note est connue pour proposer des performances plus que louables pour un tarif jugé assez raisonnable. Xiaomi a dévoilé récemment les derniers modèles de cette gamme et vous pouvez ainsi vous procurer les Redmi Note 13 et 13 Pro sur le site web de Free Mobile.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G est ainsi proposé à 399€ avec une offre de remboursement de 60€ sous forme d’avoir si vous n’êtes pas abonné ou 50€ si vous êtes abonné , avec 256 Go de stockage dans son coloris noir. Il est possible d’échelonner le paiement via Free Flex, avec un premier versement de 99€ puis des mensualités de 10.99€ pendant 24 mois et une option d’achat de 36€. Pour les personnes étant connectés avec leurs identifiants Free Mobile, le smartphone passe à 389€ au comptant. En passant par Free Flex, vous réglez 51€ à la commande puis 12.99€/mois avec une option d’achat de 26€.

Le Redmi Note Pro promet d’assez bonnes performances avec un Snapdragon 7s Gen 2 et 8Go de RAM. Son écran AMOLED 120 Hz fait 6.67 pouces, de quoi afficher en grand les photo prises grâce aux capteurs photos assez impressionnants pour cette gamme de prix. Comptez un grand angle de 200 Mpx, un ultra-grand angle de 8 Mpx et un macro de 2 Mpx. Pour les selfies, 16 Mpx sont proposés ce qui est généralement suffisant pour une caméra frontale. Côté batterie, le modèle embarque une capacité de 5100 mAh avec une charge maximum à 67 MW.

Pour les budgets un peu plus restreints, le Redmi Note 13 classique est proposé dans sa version 5G avec 256 Go de stockage et dans son coloris noir. Comptez 299€ au comptant, avec un remboursement sur demande sous forme d’avoir sur facture de 20€. En passant par Free Flex, la première commande revient à 79€ puis 24 mensualités de 7.99€, et une option d’achat à 28€. Si vous êtes abonné Free Mobile et connecté sur le site de l’opérateur, vous bénéficierez d’une remise immédiate de 20€, le smartphone passe donc à 279€ au comptant et, en passant par Free Flex, vous réglerez 29€ à la commande puis 8.99€ pendant 24 mois, l’option d’achat s’élève quant à elle à 34€.

La version plus sobre de la gamme reste tout de même propulsée par une puce Dimensity 6080 avec 8 Go de RAM pour des performances honorables. Côté photographie, le capteur principal passe à 108 Mpx, associé à un ultra-grand angle de 8 Mpx et un macro de 2 Mpx, avec une caméra à selfie de 16 Mpx. Niveau batterie, 5000 mAh comme les Redmi Note 12 avec une charge rapide à 33W. Les deux modèles tournent sous Android 13 avec la surcouche MIUI 14.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox