Abonnés Freebox et Prime : récupérez gratuitement deux nouveaux jeux PC

Lost Lands : Prison de sable – Édition Collector est un jeu d’aventure d’objets cachés proposant de nombreux mini-jeux et puzzles avec des personnages inoubliables et des quêtes compliquées. Trouvez un moyen de lever une mystérieuse malédiction avec l’aide des habitants de Lost Lands, accueillez des personnages familiers et rencontrez de nouveaux personnages pour trouver des solutions avec eux. Vous pourrez explorer un monde fantastique et trouvez des solutions non triviales. Collectez des objets familiers et inconnus.



Ce jeu est disponible via la plateforme Legacy Games. Il vous suffit de télécharger le launcher depuis le site de la plateforme et de vous créer un compte. Une fois ce dernier installé, récupérez le jeu depuis la page Prime Gaming dédiée. Un code vous est alors indiqué, il vous suffit de le copier-coller sur cette page en vous connectant à votre compte. Une fois cela fait, vous pourrez jouer au jeu directement depuis le launcher.