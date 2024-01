Le saviez-vous : tous les abonnés Freebox peuvent accéder à 26 chaînes nationales gratuite sans débit internet grâce à leur box

Les Freebox permettent de réceptionner la TNT. De quoi dépanner lorsque la connexion est trop faible.

Freebox Pop

On a tendance à vite l’oublier, les Freebox Révolution, mini 4K, Delta et Pop intègrent tous un tuner TNT. En cas de débit internet trop faible notamment pour les clients ADSL en bout de ligne ou lorsque la connexion est impactée par un incident temporaire ou récalcitrant quelconque, il est ainsi possible de réceptionner les chaînes de la TNT à condition évidemment d’avoir branché une antenne sur le boîtier TV. Il suffira ensuite de lancer la recherche des chaînes.

Sur le Player Pop, allez tout en haut de l’interface Oqee (accessible au démarrage ou en cliquant sur la touche Free) et cliquez sur “Réglages”. Depuis le menu, sélectionner “Télévision”. Il ne reste alors qu’à cliquer sur “Scan TNT” pour lancer la recherche des canaux.

Freebox Delta (Player Devialet)

Sur Freebox Delta, avec le player Free Devialet, allez dans le bandeau “Réglages” et cliquez sur le bouton “Télévision”. Il ne reste qu’à cliquer sur “Recherche des chaînes TNT”.

Freebox Révolution

Sur Freebox Révolution, il faut aller dans “Réglages”, puis “Télévision”. De là, il ne reste qu’à lancer le scan avec “Recherche des chaînes TNT”.

Freebox mini 4K

Sur Freebox mini 4K, depuis l’écran d’accueil, allez tout en bas et cliquez sur “Paramètres”. Il ne reste ensuite qu’à cliquer sur “Scan TNT”.