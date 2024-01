TF1+ débarquera sur les Freebox Delta, Révolution, mini 4K et One le 22 janvier

Un premier succès pour TF1+ 10 jours après son lancement et une arrivée lundi prochain sur les Freebox après le Player Pop.

Déjà accessible chez Orange et Bouygues Telecom, la nouvelle plateforme de streaming gratuite financée par la pub de TF1 l’est aussi sur les Freebox Pop depuis le début de la semaine. Selon le leader de la télévision privée en clair en France, TF1+ débarquera sur les autres Freebox le 22 janvier soit lundi prochain alors que les clients SFR devront patienter jusqu’à la fin du 1er trimestre. Les abonnés Révolution, Delta, mini 4K et One vont donc pouvoir accéder à plus de 15 000 heures de contenus de divertissement et d’information en accès illimité.

Dans le détail, seront accessibles, 200 films de cinéma, 200 films TV, 200 séries en intégralité, une offre d’information exclusive « TOP INFO », les grandes franchises de divertissement en intégralité, l’’offre jeunesse et jeunes adultes de TF1, une cinquantaine de chaînes FAST autour de thématiques fortes comme les comédies romantiques, les thrillers, les mangas ou l’humour.

Et ce n’est pas tout puisque les deux fonctionnalités phares de TF1+ seront également disponibles, à savoir Top Chrono qui permet de réaliser des résumés de matchs de foot ou de rugby sur mesure selon le temps dont l’utilisateur dispose, ou encore Synchro, un moteur de recommandation unique au monde pour favoriser un visionnage à plusieurs, disponible dès le printemps.

Déjà un premier succès

Lancée le 8 janvier dernier sur de nombreux supports, TF1+ signe déjà un premier succès selon un premier bilan dressé le 18 janvier par le groupe avec «plus d’écrans, plus de streamers et plus de vidéos vues ». La filiale de Bouygues met en exergue des hausses de «70 % de ses utilisateurs quotidiens », de «80 % des vidéos vues » en comapraison de la même période l’année dernière. Autre effet du lancement, trois fois plus de comptes ont été créés.

Source : Satellifacts

