Orange lance en duo “Bleu”, une future plateforme de cloud

La société créée conjointement par Capgemini et Orange lance ses activités commerciales, pour un “cloud de confiance”.

L’opérateur historique fait équipe avec un leader mondial du conseil dans la transformation technologique des entreprises pour lancer “Bleu”. Une future plateforme de cloud qui entend répondre aux besoins spécifiques de l’État, des collectivités territoriales, des hôpitaux et établissements de santé, et des entités publiques ou privées reconnues comme Opérateurs d’Importance Vitale (OIV) ou Opérateurs de Services Essentiels (OSE).

Pour cela, Bleu a établi un partenariat stratégique avec Microsoft et entend ainsi proposer une offre unique sur le marché français, s’appuyant sur une technologie spécifique développée par Microsoft. Les activités commerciales sont lancées maintenant que la Commission européenne a validé la procédure en 2023.

Les équipes de Bleu travaillent d’ores et déjà avec des organisations publiques et des entreprises privées intéressées par ses futurs services de « cloud de confiance ». Afin de répondre à la forte demande des organisations françaises publiques et privées concernées, les prochains mois seront mis à profit pour préparer leur migration, procéder à des tests et des pilotes avec les clients, leur permettant une transition réussie sur la plateforme. La plateforme cloud de Bleu sera lancée sur un ensemble de centres de données distribués géographiquement en France et répondant aux très hautes exigences nécessaires en matière de résilience et de disponibilité.

