Free Mobile : deux nouveaux smartphones de la gamme à “petit prix” de Samsung débarquent dans la boutique en ligne

Pour les petits et moyens budgets, Free Mobile intègre les nouveaux Samsung Galaxy A25 5G et A05s.

Samsung est à l’honneur chez Free Mobile ce 18 janvier. D’abord avec le lancement en précommande de ses Galaxy S24 dopés à l’IA, mais aussi avec l’entrée de deux smartphones de la gamme A, le premier d’entrée de gamme et le second de moyenne gamme.

Présenté il y a un mois, le Samsung A05s ne propose pas la 5G mais intègre malgré tout un écran 6,7 pouces d’une définition Full HD+, une batterie de 5000 mAh et une charge à 25 W, 4 Go de RAM , 64 Go de stockage (avec microSD) ainsi qu’un triple module photo ( arrière : 50 Mpx, objectif macro : 2 Mpx et frontal : 2 Mpx).

Affiché à 169€ au comptant, le Samsung Galaxy A05s est également disponible via Free Flex. Les non-abonnés Free Mobile déboursement 29€ lors du 1er paiement, puis suivront 24 mensualités de 4,99€/mois. L’option d’achat est fixée à 20€. Pour les abonnés Freebox, le premier paiement passe à 1€ et les mensualités à 5,99€/mois.

Autre nouveauté, le Samsung Galaxy A25 est quant à lui compatible 5G. Il intègre un écran AMOLED de 6,5 pouces, une batterie de 5000 mAh et une charge à 25 W, 128 Go de stockage, un ppareil photo arrière de 50 Mpx, un objectif macro de 2 Mpx et un appareil photo frontal de 13 Mpx. Son processeur Exynos 1280 permet de faire faire tourner des applications, photos, jeux, multitâches, etc sans jamais ralentissement.

Affiché à 319€ en achat comptant, ce modèle est accessible via Free Flex. Les abonnés Free Mobile devront effectuer un premier paiement de 39€, puis 24 mensualités de 9,99€ avec une option d’achat de 40€. Les non-abonnés devront quant à eux débourser 99€ à la commande puis 24 loyers de 7,99€/mois.

