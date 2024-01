Free et OCS offrent un nouveau cadeau aux abonnés Freebox

Un nouveau contenu est offert en avant-première sur l’Aktu Free.

Free offre régulièrement des contenus à ses abonnés Freebox à travers l’Aktu Free, disponible sur l’ensemble des players de l’opérateur. Cette fois il s’agit du premier épisode de la série “Angelyne”, qui est diffusée tous les jeudi sur OCS.

Cette fiction captivante revient sur le destin glamour et mystérieux de la célèbre égérie des panneaux publicitaires de Los Angeles, icône pop et précurseur des starlettes actuelles. Portée par une Emmy Rossum méconnaissable, elle promet de vous scotcher devant votre écran ! Depuis les années 80, des panneaux publicitaires géants à l’effigie d’Angelyne parsèment la ville de Los Angeles… Mais l’identité réelle de cette blonde pulpeuse reste longtemps inconnue.

Grâce à des interviews et témoignages, la série lève le voile sur cette figure fascinante autoproclamée « reine des panneaux d’affichage ». On y découvre comment Angelyne a su se construire une célébrité et un empire à force d’audace et de détermination, en précurseur des Paris Hilton et Kim Kardashian…



Pour y accéder, il suffit de se rendre dans la rubrique Aktu Free, accessible directement depuis l’interface de votre Freebox Révolution, player Devialet ou Freebox mini 4K. Pour les abonnés Freebox Pop, il faut vous rendre sur la page d’accueil Android, dans la rubrique dédiée aux applications Free. Le bouquet OCS est proposé au tarif de 12.99€/mois et contient une offre riche en HD composée de films en première exclusivité, séries inédites, magazines consacrés au cinéma et aux séries, mais aussi des programmations thématiques originales, des documentaires, des courts métrages…

