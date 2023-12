France 2 et France 3 commencent leur diffusion en 4K sur la TNT

Les habitants de Paris et sa couronne peuvent à présent profiter de France 2 et France 3 en 4K. D’autres grandes villes suivront à compter de janvier 2024.

Après avoir obtenu l’autorisation de l’Arcom en octobre, France télévisions commence à proposer à de nombreux téléspectateurs franciliens France 2 et France 3 en UHD sur la TNT avec une qualité d’image et de son supérieure.

“Mise on air ce matin de France 2 UHD et France 3 UHD. Merci à toutes les équipes de qui ont travaillé dur pour tenir ce délai. On va tester pendant quelques semaines avant un allumage officiel le 23 janvier sur plusieurs grandes villes”, a fait savoir le 11 décembre sur X, Jacques Donat-Bouillud, directeur du développement des réseaux de diffusion & distribution du groupe.

L’émetteur de Paris Tour Eiffel qui couvre à lui seul près de 9 millions de foyers, a ainsi été allumé comme prévu le 11 décembre, 70 % de la population devrait être couverte à la fin du mois de juin à la suite d’une activation progressive. En revanche, seule France 2 poursuivra une diffusion en 4K à l’issue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. La fonctionnalité “HD simulcast descriptor” sera mis en place et permettra sur cette chaîne uniquement de basculer automatiquement de la version HD à l’UHD. De son côté, France 3 n’est pas concernée, la chaîne rendra son canal 4K après la diffusion des Jeux paralympiques qui se termineront le 8 septembre 2024.

France 2 UHD sur le canal 52 et France 3 UHD sur le canal 53

S’il prévient que “tout ne sera peut être pas parfait au début”, Jacques Donat-Bouillud invite les habitants de Paris et sa couronne à tester les deux chaînes du groupe sur la TNT, France 2 UHD est ainsi disponible sur le canal 52 et France 3 UHD sur le canal 53. La diffusion est proposée en Ultra HD (2 160p), 16/9, à 50 Hz et en HDR10. Pour la partie sonore, le format Dolby Digital Plus (E‑AC3) et le Dolby AC-4 AC4 sont disponibles, à condition de disposer de téléviseurs compatibles.

France Télévisions prévoit de s’ouvrir aux distributeurs. “Nous avons des discussions très avancées avec Fransat et nous le serons vraisemblablement par Canalsat, ainsi que par les fournisseurs d’accès à internet Orange, Bouygues Telecom, Free et SFR”, a indiqué le groupe fin octobre.

En mai 2023, le gouvernement a toutefois demandé à l’Arcom d’accorder à France Télévisions le droit de diffuser France 2 et France 3 en ultra-haute définition après des tests récurrents menés via une chaîne événement en 4K pour Roland Garros.

