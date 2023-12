Abonnés Freebox : l’Apple TV se met à jour, on passe en revue les nouveautés

Mettez à jour votre Apple TV, tvOS 17.2 est désormais disponible. Plusieurs nouveautés au programme comme un nouveau design pour son application TV

Disponible en guise de boîtier TV principal pour les abonnés Freebox Pop et Delta ou en multi-TV, l’Apple TV se met à jour afin d’adopter une nouvelle version tvOS17.2 de son système d’exploitation.

Comme prévu, la firme de Cupertino a repensé en large et en travers son application TV. L’objectif est de consolider la multiplicité d’offres de streaming accessibles sur la plateforme. Lancée s en 2016, l’application voit son design évoluer avec l’ajout d’un nouveau panneau latéral à l’image de Netflix et consorts pour une meilleure navigation. “L’application Apple TV repensée permet aux utilisateurs de regarder plus facilement que jamais les émissions, les films et les sports qu’ils aiment grâce à une interface intuitive qui met le contenu au premier plan”, a indiqué Eddy Cue, vice-président senior des services d’Apple, dans un communiqué de presse et d’ajouter : « Avec autant de choses à regarder, notre objectif est de garantir que les utilisateurs aient toujours leurs favoris à portée de main. »

tvOS 17.2 | L’application Apple TV+ a le droit à un petit coup de frais avec ce nouveau menu très sympathique 😇 pic.twitter.com/08kFtZUoD0 — Léo 🌚 (@ErethaariO) October 26, 2023

Par ailleurs, les films et émissions iTunes ont été déplacés vers l’application Apple TV. Achetez et louez dans la Boutique, et retrouvez vos achats dans la Bibliothèque. Côté son, Le formats Dolby Atmos et Dolby Digital sont désormais disponibles lorsque vous regardez quelque chose avec SharePlay.

Autre nouveauté, Siri permet désormais une recherche à l’écran laquelle peut démarrer n’importe où dans les applications prises en charge telles que TV et Musique. A noter également la prise en charge des films 3D en amont du lancement prévu de l’Apple Vision Pro début 2024. Un nouveau logo 3D s’affiche sur certains films dans le iTunes Movie Store, faisant allusion à la préparation d’Apple pour une expérience visuelle plus immersive avec son casque de VR.

