Philippe Caverivière et Alex Vizorek collaborent pour présenter leur toute nouvelle émission intitulée “En bande organisée”, où ils dévoilent un concept novateur et captivant

En fin juin, les deux humoristes ont enregistré le pilote d’un tout nouveau programme d’humour, produit par Arthur, qui sera diffusé à la rentrée sur France 2.



Juste avant de s’accorder des vacances bien méritées à Saint-Raphaël, après une année trépidante avec sa chronique dans la matinale de RTL, “Quelle époque !” sur France 2 et “C’est Canteloup” sur TF1, Philippe Caverivière a participé avec Alex Vizorek au tournage du pilote d'”En bande organisée“. Cette nouvelle émission est née de la collaboration entre les deux humoristes et Arthur. Elle promet d’être un véritable concentré de rires et de bonne humeur. À ne pas manquer lors de sa diffusion à la rentrée sur France 2. “On s’est croisé l’année dernière à Saint-Tropez. Alex Vizo, je l’ai vu trois fois dans ma vie mais je l’ai toujours trouvé brillant. On a déjeuné ensemble et le courant est très vite passé. Je pense que c’est à ce moment-là que l’idée de nous mettre ensemble a germé da8s la tête d’Arthur“, explique l’humoriste et reconnaît le côté “improbable” du duo. “Il y a Lord Brett Sinclair et Danny Wilde. Et il y a l’intello gaucho et le G.O. du camping“, compare-t-il par la suite avec le sourire.

Au terme du mois de juin, Philippe Caverivière et Alex Vizorek se sont retrouvés au célèbre Studio Gabriel (Paris 8e) pour un tournage de deux heures de ce qu’il décrit comme une “sorte de talk-show qui tire vers le Saturday Night Live“. Une rencontre qui promet d’être un cocktail explosif d’humour et de divertissement, le tout dans une ambiance décontractée et pleine de surprises. Le principe de l’émission est le suivant : elle débutera par un monologue des deux humoristes. Avant cela, chacun d’entre eux aura choisi un invité pour l’interviewer à tour de rôle. Cependant, l’un et l’autre ne se priveront pas d’intervenir tout au long de l’interview, promettant ainsi une dynamique pleine de spontanéité et d’humour. Un concept original qui laisse présager des échanges hilarants et des moments inattendus. “Je vais rentrer dans la salle d’Alex, et Alex va rentrer dans la mienne“, précise Philippe Caverivière. Avec enthousiasme, la maire du 7e arrondissement de Paris, Rachida Dati, et la comédienne Isabelle Nanty ont accepté d’être les invitées pour essuyer les plâtres de cette première émission.

Tout au long de l’émission, les deux humoristes seront accompagnés par une sélection de stand-uppers talentueux. Pour le pilote, Philippe Caverivière et Alex Vizorek ont convié Nordine Ganso, Julien Santini, Lilia Benchabane et Mélodie Fontaine. “On a parlé de l’actu avec un envoyé spécial un peu décalé qui a été un coup en Ukraine, un coup aux États-Unis, un coup en Corée… Alex Viz a traité de la presse quotidienne régionale, et moi, j’ai fait un petit truc sur l’actu internationale“, ajoute Philippe Caverivière. Même si les téléspectateurs ne pourront pas visionner ce pilote, il a néanmoins convaincu les dirigeants de France Télévisions de la qualité du programme. En conséquence, ils ont décidé de commander d’autres numéros de l’émission pour la rentrée. “On n’avait jamais travaillé ensemble avec Vizo et ça s’est super bien passé. On s’est amusé, on a ri, il y a eu la bonne alchimie, les bons stand-uppers, l’émission était top, dynamique, impliquée. Je suis le mec le plus velléitaire de la Terre, je n’ai aucun plan de carrière, je suis un matelas poussé par le mistral, je vais où le vent me pousse, je suis un homme tronc avec ses fiches, je ne sais pas être debout et lire le prompteur. Comme Alex a fait du stand-up, les Molières et tout, je me suis dit : ‘Tu ne sais pas faire ? Vas-y, essaye !’. Et puis ça s’est bien passé, je me suis amusé“, conclut-il.

Source : TV Mag Le Figaro

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox