“Les Traîtres” : M6 renouvèle son jeu et commande une troisième saison

Le directeur des programmes de la chaîne, Guillaume Charles, a révélé qu’une nouvelle édition du jeu s’inspirant des Loups-Garous de Thiercelieux a été commandée.



La deuxième saison des “Traîtres” semble rencontrer un franc succès. Depuis le mercredi 12 juillet, M6 diffuse cette nouvelle édition où 18 personnalités (telles que Nathalie Marquay-Pernaut et son fils Tom Pernaut, Charlotte de Turckheim, Guillaume Pley, Juju Fitcats…) s’affrontent au sein du château de Val, dans un jeu de trahison. Chacune de ces personnalités est répartie dans l’un des deux camps en compétition, celui des traîtres ou celui des loyaux. La récompense en jeu est alléchante, car à la clé, il y a 50 000 euros à remporter pour l’association soutenue par le camp gagnant, sous la forme de 100 lingots. Au cours d’une interview accordée au Parisien, Guillaume Charles, le directeur des programmes de la chaîne, a partagé ses réflexions sur l’avenir du jeu animé par Éric Antoine. Fort du succès du programme, notamment auprès du jeune public, des perspectives prometteuses se dessinent pour son évolution, “nous allons évidemment repartir pour une troisième saison“, a t-il confirmé. “Au moment où l’on se désole que les jeunes regardent moins la télévision, ce jeu réalise des performances très, très élevées sur ces publics“, s’est enorgueilli de ce succès, Guillaume Charles.

“Guillaume, tu m’as menti, tu me prouves que tu es un Traître” 😲

Andy en est sûre et certaine : @guillaumepley est un Traître !#LesTraîtres à (re)voir sur @6play 🔁 https://t.co/XHzBjm8W8y pic.twitter.com/jURVSzJnHW — M6 (@M6) July 20, 2023

En effet, le lancement, diffusé le 12 juillet, a suscité l’intérêt de 1,8 million de téléspectateurs, représentant ainsi 10,1 % du public. Cependant, le jeu a connu un véritable triomphe auprès des jeunes audiences, en réunissant 32 % des 4-14 ans et des 15-34 ans. Quant au deuxième épisode, il a rassemblé 2 millions de personnes, soit 11,6 % du public global, mais toujours avec une part d’audience élevée de 32 % chez les 15-34 ans. Ces chiffres témoignent clairement du succès considérable du programme auprès des jeunes téléspectateurs. Toutefois, M6 connaît un début d’été difficile. “Le mois de juillet est structurellement souvent le plus faible pour nous“, reconnait le directeur des programmes. Selon lui, les faibles audiences estivales enregistrées par la chaîne sont attribuées à deux facteurs principaux : premièrement, à “moins de programmes inédits” diffusés pendant cette période, et deuxièmement, à l’impact du “Tour de France qui capte l’attention du public“. De plus, Guillaume Charles a tenu à souligner que M6 est “la chaîne la plus jeune“, ce qui signifie que son public est souvent en vacances et donc moins présent devant leur écran de télévision durant cette période estivale.

