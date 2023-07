“The Voice Kids” : Kendji Girac bloque Slimane par mégarde, dans l’émission

Ce mardi, TF1 proposait la quatrième et avant-dernière session des auditions à l’aveugle.

Dans “The Voice Kids“, bloquer les autres coachs est tout un art. Alors qu’il avait l’intention d’empêcher Lina, 13 ans, de rejoindre l’équipe de Slimane, Kendji Girac a commis une erreur en laissant glisser son doigt sur le bouton “SuperBlock” un peu trop tôt. Pendant que le chanteur de 33 ans expliquait les raisons pour lesquelles il souhaitait accueillir l’adolescente dans son équipe, son fauteuil s’est retourné, bloquant ainsi Slimane. “Oh merde, holà ! Pardon. Désolé. J’ai pas fait exprès“, a lancé le chanteur. Alors que les jeunes talents visent à faire retourner les célèbres fauteuils rouges, Nolwenn Leroy, Patrick Fiori, Kendji Girac et Slimane rivalisent pour convaincre le plus de jeunes chanteurs de rejoindre leur équipe. Lors de l’interprétation du titre “Coeur” par Yseult de l’Avignonnaise, tous les quatre coachs étaient impressionnés et convaincus. Cependant, l’interprète de “Des milliers de je t’aime” a été stoppé en plein vol, une situation qui a ajouté du suspense à la compétition.

“Ohlala“, s’exclama Nolwenn Leroy, tandis que Kendji s’excusait auprès de son camarade, visiblement confus. Les deux autres coachs les regardaient avec étonnement. L’ancien protégé de l’équipe de Mika expliqua ensuite qu’il avait effectivement l’intention de bloquer Slimane, mais pas à ce moment précis. Une situation inattendue qui a créé une petite tension sur le plateau de “The Voice Kids“. “Attend, je souffle. Je suis dégoûté”, lance Slimane. Se levant de son fauteuil, Kendji s’est adressé à l’ancien protégé de l’équipe de Mika dans “The Voice“. “Écoute moi bien Kendji, on devait faire une chanson tous les deux. Oublie la chanson, c’est fini. Je ne l’écris pas. T’inquiète, c’est de l”humour !“, a blagué le chanteur. Cette stratégie, bien qu’elle n’ait pas été intentionnelle, s’est avérée être utile puisque Lina a finalement décidé, sur les conseils de sa maman, de rejoindre l’équipe de Kendji.

Source : Pure Médias

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox