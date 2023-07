“Les Traîtres” : suite à son exclusion, Caroline Margeridon est submergée par l’émotion et éclate en sanglots en s’adressant à un autre candidat

Avant de quitter le jeu diffusé sur M6 mercredi soir, l’antiquaire a laissé transparaître toute son émotion en faisant ses adieux à son ami.

Caroline Margeridon met fin à son parcours dans l’émission “Les Traîtres” mercredi soir. Avec sept voix contre elle, l’antiquaire est totalement prise de court par cette élimination inattendue. “Je suis sidérée, la vache !“, s’est-elle exprimée face caméra après le vote de Gennifer Demey. La candidate n’a pas été la seule à être troublée par cette annonce choc. En face d’elle, Norbert Tarayre n’a pu dissimuler son émotion. Les yeux embués de larmes et la voix tremblante, le chef cuisinier a exprimé ses sentiments. “J’aime cette femme“, a-t-il déclaré avant de faire pleurer Caroline Margeridon à son tour. Touchés par l’émotion, les deux participants se sont ensuite précipités l’un vers l’autre pour un dernier câlin. “Je t’aime“, se sont ensuite échanger les deux candidats.

Toujours aussi bouleversée, Caroline Margeridon n’a ensuite pas cessé de faire l’éloge de son binôme. “Je pleure parce que je le quitte. Cette aventure dure encore quelques jours et pendant ce temps je ne pourrai pas lui parler“, s’est-elle excusée. Dans cette autre triste circonstance, l’antiquaire découverte dans le programme d’enchères de France 2 n’a pas pu exprimer à Norbert Tarayre “tout le bien qu’elle pensait de lui“. “C’est un mec comme ça“, a déclaré Caroline Mareridon en levant les pouces. Le candidat encore en compétition éprouvait également le même sentiment. “Elle va me manquer, je pleure car c’est un petit kif d’avoir rencontré une belle personne“, s’est alors exprimé Norbert Tarayre avant d’ajouter être soulagé “qu’elle parte maintenant car il n’aura pas à avoir cette lourde tâche de l’éliminer au conseil“. Il est vrai que le binôme avait eu l’occasion de sympathiser dès le début de l’émission. Avant même le coup d’envoi du jeu, Norbert Tarayre et Caroline Margeridon avaient été éliminés sous prétexte qu’ils s’étaient autoproclamés comme “de mauvais menteurs“. Ce renvoi rapide les avait fortement rapprochés. Heureusement, le duo avait ensuite eu la chance de réintégrer ensemble le programme.

