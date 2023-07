“TPMP” : une amende de 500 000 euros infligée à C8 suite aux propos de Gérard Fauré sur l’adrénochrome et Pierre Palmade dans l’émission

C8 écope d’une amende de 500 000 euros suite à une séquence de l’émission “Touche pas à mon poste” de Cyril Hanouna, sanctionnée par l’Arcom le mercredi 26 juillet 2023.

C8, l’émission “Touche pas à mon poste“, a été sanctionnée pendant l’été, recevant une amende de 500 000 euros de l’Arcom le mercredi 26 juillet 2023. Le gendarme de l’audiovisuel reproche à la chaîne du groupe Canal+ un “défaut de maîtrise de l’antenne” lors de l’émission du 9 mars 2023, en pleine affaire Pierre Palmade. À cette époque, le comédien avait été impliqué dans un grave accident de circulation alors qu’il était sous l’emprise de cocaïne, ce qui a suscité de vives critiques et entraîné cette sanction. Dans une séquence qui a suscité de vives réactions, Gérard Fauré, surnommé “l’ex-dealeur du Tout-Paris”, a partagé plusieurs théories controversées lors de son passage face à Cyril Hanouna dans l’émission “Touche pas à mon poste“. Parmi ces théories, il a avancé des allégations concernant la vente de cocaïne organisée par le Vatican, ainsi que la consommation présumée d’adrénochrome par certaines célébrités, dont Pierre Palmade. L’adrénochrome est une substance présentée par Gérard Fauré comme provenant du sang d’enfants kidnappés et sacrifiés, mais il convient de souligner que cette affirmation est hautement controversée et sans fondement.

Cyril Hanouna a initialement soutenu les propos de son invité, Gérard Fauré, lors de son passage dans l’émission “Touche pas à mon poste“. “Il y a énormément de gens sur les réseaux qui disent que Gérard soulève un truc qui est réel. Beaucoup de personnes disent que ça existe“, avait expliqué l’animateur. Selon l’AFP, l’adrénochrome est une molécule réelle qui est synthétisée en laboratoire et n’est pas classée comme une drogue. En dépit de cela, les déclarations de Gérard Fauré à propos de cette substance ont suscité de vives critiques. Au cours de l’émission “Touche pas à mon poste“, un bandeau avec la mention “Les propos de notre invité n’engagent que lui” est apparu à l’antenne, laissant entendre que les déclarations de Gérard Fauré ne représentaient pas la position officielle de la chaîne. Par la suite, C8 a publié une déclaration condamnant fermement les propos de l’invité, faisant probablement référence aux théories controversées sur la vente de cocaïne organisée par le Vatican et la consommation présumée d’adrénochrome par des célébrités, dont Pierre Palmade. Cette réaction de la chaîne est intervenue plus tard dans la soirée, suite aux réactions négatives du public et aux critiques suscitées par la séquence.

En dépit de la prise de recul de C8 et de la condamnation ultérieure des propos de l’invité, l’Arcom a considéré que cette réaction était tardive et insuffisante. “Les déclarations de l’invité n’ont pas été fermement et immédiatement contredites“, retient le gendarme de l’audiovisuel. Le régulateur constate “une certaine complaisance à l’égard de l’invité, relancé régulièrement et encouragé à développer certains de ses propos, l’animateur allant jusqu’à crédibiliser une partie de ces derniers, notamment les plus graves“. En effet, L’Arcom a estimé, que “les propos tenus pendant l’émission, accusant les individus de faits particulièrement graves et infamants, étaient de nature à porter atteinte aux droits de ces personnes, au respect de leur honneur et de leur réputation“. Effectivement, l’Arcom a relevé que les multiples déclarations de Cyril Hanouna indiquant que les propos de son invité “n’engageaient que lui” ne sont pas considérés comme une justification suffisante pour atténuer la responsabilité de l’éditeur, en l’occurrence C8. En outre, l’autorité de régulation a émis une mise en demeure à l’encontre de C8 en raison de la diffusion de propos portant sur une thèse complotiste lors de l’émission “Touche pas à mon poste“. Cette réprimande n’est pas une première pour la chaîne, car elle a déjà fait l’objet d’une vingtaine de sanctions similaires de la part de l’Arcom depuis 2012, en lien avec des émissions controversées animées par Cyril Hanouna.

Source : Pure Médias

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox