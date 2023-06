Anne Sinclair exprime son profond désaccord envers Cyril Hanouna lorsqu’elle déclare : “Je ressens une aversion totale à votre égard !”, il répond en direct sur C8

La journaliste manifeste son manque d’appétence pour l’émission animée quotidiennement par Cyril Hanouna sur C8.

Lors de son interview dans le “Buzz TV Mag” le mercredi 7 juin 2023, la journaliste Anne Sinclair n’a pas mâché ses mots à l’égard de “Touche pas à mon poste !” lorsque Damien Canivez, l’intervieweur, a décrit l’émission comme une caisse de résonance de la société. L’action a engendré une réaction immédiate. “Pas du tout” d’accord, Anne Sinclair a qualifié “Touche pas à mon poste !” d’émission qui produit “de la fausse info” et fait “de la fausse variété“. “Je n’aime pas les sujets qu’ils mettent en avant, je n’aime pas la façon dont ils les traitent. Franchement, c’est très très loin de moi“, s’est exprimé la journaliste.

«#TPMP ? C’est de la fausse info, de la fausse variété» : sur le plateau du #BuzzTV, Anne Sinclair tacle l’émission de @Cyrilhanouna pic.twitter.com/BhhzBQEPxp — TV Magazine (@TVMAG) June 7, 2023

“À mon avis, Hanouna, je ne lui corresponds pas du tout non plus“, a lancé Anne Sinclair. Sur ce point, l’ancienne présentatrice de “7 sur 7” a visé juste. Cyril Hanouna, qui n’est pas passé à côté de cette séquence, n’a pas tardé à contre-attaquer. “Il y a Anne Sinclair qui n’a jamais du regarder l’émission qui s’est pourtant permise de nous mettre un taquet cet après-midi. Je vais vous dire la vérité, je ne l’aime pas du tout“, a répondu l’animateur. Il a ensuite rappeler l’avoir vu dans un restaurant : “Elle avait déjà parlé mal de moi. Je lui ai dit : ‘Mais vous êtes qui, vous ?’. Elle me répond : ‘Je suis Anne Sinclair’. Je lui dis : ‘Je suis Cyril Hanouna. Il faut arrêter de parler de moi parce que je ne peux pas vous blairer non plus’. Puis, elle est partie du resto. Non mais c’est vrai, on ne la connaît pas du tout la meuf et elle se permet de parler de nous à chaque fois. Ça fait 40 ans qu’elle n’a pas fait de télé sans déconner. C’est bon, elle a fait une carrière de cinq ans“.

Source : Pure Médias

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox