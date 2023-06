Supprimer les publicités après 20h, pas “une bonne solution” pour France Télévisions

La proposition fait grand bruit dans l’audiovisuel, alors que la le texte de réforme de l’audiovisuel a été adopté en Commission cette semaine.

Le rapport déposé par Jean-Jacques Gaultier (LR) et Quentin Bataillon (Renaissance) à l’Assemblée nationale ce mercredi a été adopté. Intégrant 30 propositions, l’une des mesures phares était de tendre vers le zéro-publicités sur le service public. Pour la direction de France Télévisions, l’idée n’est pas vraiment pérenne.

Si le rapport “rappelle qu’on a besoin d’un audiovisuel public puissant, bien financé, et souligne sa place importante dans le quotidien des Français” selon le groupe, une telle mesure ne profiterait même pas aux chaînes privées qui la réclament. “On pense honnêtement que ça ne servirait qu’à alimenter nos vrais concurrents, qui sont aujourd’hui YouTube et Netflix” . D’autant plus que les sommes visées par l’interdiction représenterait 0.8% du marché publicitaire total, soit “une goutte d’eau” selon France Télévisions, avec un impact financier “quasi nul” pour les chaînes privées.

Source : La Tribune

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox