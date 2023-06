RED by SFR met fin à une offre et fait passer ses abonnés à un tarif bien plus élevé

La fin d’une offre Prixtel peut coûter très cher chez RED by SFR. Attention à vos mails si vous êtes abonnés chez RED via une offre promotionnelle. Des témoignages émergent sur la toile pour faire part d’un mail reçu de la part de l’opérateur pour les informer d’un changement d’offre pas du tout avantageux. C’est par exemple le cas de l’utilisateur xhark, sur Twitter, qui partage le courriel reçu. Ce dernier lui explique sa RED Box va arrêter d’être commercialisée et qu'”afin d’assurer la continuité de [ses] services”, il basculera dès le 9 juillet prochain vers une nouvelle offre sans changement de matériel. Seul hic, cette offre est facturée 19€/mois (hors option) alors que l’abonné affirme qu’il payait auparavant 13€ via une offre souscrite via Prixtel, opérateur racheté par SFR en 2021. D’autant plus qu’il bénéficiait de l’option “débit plus” permettant une meilleure connexion au sein de sa précédente offre, mais voit aujourd’hui l’option présentée en supplément. “46% d’augmentation, ça commence à faire !” s’indigne-t-il sur Twitter. Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox