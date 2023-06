Totalement Fibrés : Netflix pas bloqué sur les Freebox, chaîne offerte et OQee chez Free Mobile ?

Découvrez le nouvel épisode de notre magazine hebdomadaire Totalement fibrés, où nous vous résumons l’essentiel de l’actualité de Free et des télécoms.

Aujourd’hui, nous discutons des nouveautés autour de Netflix en abordant à la fois sa politique de partage de compte et son offre avec publicité dans le Gros Doss de la semaine. On vous prévient face à une arnaque et au sujet d’une chaîne offerte sur les Freebox dans le Up and Down… Nous débattrons également d’une potentielle manière d’enrichir les forfaits Free Mobile…



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox