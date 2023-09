Free ajoute 7 nouveaux films pour tous ses abonnés Freebox sur Oqee Ciné, une star à l’honneur

Cette semaine c’est en solo, en duo ou à plusieurs sur OQEE Ciné, la plateforme AVOD de Free, gratuite pour tous les abonnés Freebox. Coup de projecteur sur Will Smith.

Depuis plusieurs, Oqee Ciné met à l’honneur de manière hebdomadaire un acteur, comme par exemple Robert De Niro, Jim Carrey, Robert Redford ou encore Jennifer Lopez. Mais cette fois, la star de la semaine est Will Smith.

L’acteur américain à la filmographie XXL a déjà tourné deux fois avec son fils Jaden. Vous retrouverez le duo dans After Earth, film de SF de M. Night Shyamalan, père et fils, ils ne peuvent compter que l’un sur l’autre pour survivre sur une Terre devenue hostile et peuplée de créatures effrayantes.

Le jeune Jaden avait déjà fait ses débuts au cinéma aux côtés de son père dans l’émouvant À la recherche du bonheur, désormais disponible sur Oqee Ciné. Autre nouveauté, la comédie romantique Hitch, avec l’hilarant Kevin James qui interprète l’acolyte maladroit de Will Smith, parti à la conquête de la sublime Eva Mendes. Et dans Hancock, Will Smith et Charlize Theron forment un duo indestructible de super-héros de choc et de charme.

Autre couple mémorable, vles inénarrables Renato et Albin-dit-Zaza qui voient leur amour soumis au test ultime du mariage… mais pas ensemble, à redécouvrir dans La Cage aux folles 3. Laissez-vous tenter aussi par Miss Sloane magnifiquement interprétée par Jessica Chastain, c’est un thriller politique passionnant sur les arcanes du pouvoir.

On termine avec le suffocant film catastrophe 11 Septembre, World Trade Center, c’est tous ensemble que les 5 personnes bloquées dans un ascenseur du World Trade Center en ce jour fatidique trouvent le courage et la détermination de lutter pour leur survie.

De plus en plus étoffé, le service d’AVOD de Free propose plus de 500 films et séries gratuits sur le player Freebox Révolution, Pop et Free Devialet mais aussi en mobilité via l’application Oqee by Free puis encore via Apple TV, Android TV et les navigateurs.



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox