Altice se dit désormais ouvert à une vente des chaînes BFM et RMC “à un bon prix”

Un mois après avoir exclu la possibilité d’une cession d’Altice Média, Patrick Drahi ouvre désormais la porte à une vente. Mais il faudra y mettre le prix.

Et si les chaînes d’Altice changeaient de main ? A l’heure où le groupe est plus que jamais dans la tourmente, frappé par une affaire de corruption au Portugal, il doit aussi réduire sa dette de 60 milliards d’euros. En passe de vendre ses 92 data centers en France la bagatelle d’1 milliard d’euros et en quête de trouver un acheteur pour une reprise partielle de SFR, Patrick Drahi n’exclut désormais pas de céder le pôle média d’Altice, un actif très précieux pour lui, “qui lui assure une influence politique majeure”, selon des observateurs.

S’il n’est pas encore acculé, le magnat des télécoms semble aujourd’hui prêt à tout. Comme le révèle L’Informé, les dirigeants d’Altice ont pour la première fois ouvert la voie à une cession de BFMTV et RMC lors d’une conférence le 7 septembre à New York devant les analystes financiers. Une vente apparaît aujourd’hui envisageable à une condition, “si nous avons un bon prix”, ont-ils fait savoir. L’objectif annoncé est une réduction de la dette de 8 milliards d’euros. Le 8 août dernier, Patrick Drahi avait pourtant fait savoir que ses chaînes n’étaient pas à vendre.

Certains magnats français seraient intéressés par le rachat du pôle media du groupe, comprenant BFMTV, BFM Business, BFM Régions, RMC Story et la radio RMC selon les informations du Figaro . Figurent notamment Xavier Niel, fondateur de Free et le milliardaire franco-libanai Rodolphe Saadé.

