Free déploie une petite mise à jour de son application Freebox Files sur iOS

Ue nouvelle version bêta 1.13 de Freebox Files est disponible sur Testflight pour les abonnés Freebox utilisant un iPhone.

Après l’arrivée de plusieurs nouveautés début août comme par exemple la possibilité de regarder ses vidéos en plein écran grâce au “pinch to zoom”, Free déploie ce 8 septembre une nouvelle mise à jour de son application Freebox Files en version bêta sur iOS via Tesflight. Au programme, “une évolution et un redesign de la rubrique « En savoir plus sur le client VPN » présent dans la vue « Plus »”. Les développeurs en ont aussi profité corriger les bugs et améliorer les performances. Une version grand public sera déployé très prochainement.

Lancée il y a deux ans, “Freebox Files”. Celle-ci permet aux abonnés Freebox de gérer facilement depuis leur mobile tous les fichiers contenus sur leur disque dur et sur leur Freebox. Vous pouvez retouver les albums de votre téléphone que vous voulez sauvegarder sur votre disque mais aussi lancer un téléchargement via un lien URL, un fichier torrent ou un lien magnet depuis n’importe où. Ou encore profiter d’un lecteur de musique.

