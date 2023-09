Abonnés Freebox et Prime : un nouveau jeu PC tiré d’une licence bien connue disponible gratuitement

Les amateurs de ballon rond ont l’occasion de vivre de grands championnats en gérant leur club favori avec le nouveau jeu offert dans Prime Gaming.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Pour démarrer le mois de septembre, un jeu assez spécial vous est proposé. Vous pouvez le récupérer dans les 33 prochains jours, une fois cela fait, le jeu vous appartiendra et vous pourrez y jouer quand vous voudrez même après cette période. Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et offert pendant 6 mois pour les abonnés Freebox Révolution, Pop et les abonnés Freebox mini 4K ayant un forfait Free Mobile lié à leur offre fixe.

Cette semaine, c’est une référence dans son genre qui vient d’être ajoutée au catalogue de Prime Gaming. Dans Football Manager 2023, le but n’est pas seulement de choisir une tactique ou de créer une équipe. Il s’agit de relever des défis et d’écrire l’histoire tout en établissant votre propre style de gestion. Prenez les commandes des plus grands clubs du monde, dans une profondeur et un luxe de détails inégalés. Accédez à l’élite en dominant la compétition et en vous attirant l’amour de vos fans.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur Quake et activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox