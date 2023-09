Le déploiement de la fibre continue de ralentir, un cap s’approche malgré tout

L’Arcep fait le bilan du déploiement des réseaux fixe à fin juin 2023 et confirme le ralentissement du déploiement de la fibre optique déjà observé au premire trimestre.

Une fibre de plus en plus adoptée, mais dont le déploiement ralentit. Au 30 juin 2023, parmi les 43,8 millions de locaux recensés à date par les opérateurs sur le territoire national, 36,2 millions sont raccordables en fibre optique : la couverture a progressé de près de 2 points ce trimestre et atteint 83%. 38,3 millions de locaux sont couverts par des services à très haut débit sur réseaux filaires, soit une croissance de 3,2 millions sur l’année.

Dans le détail, ce sont 870 000 locaux supplémentaires qui ont été rendus raccordables au FttH, soit 20% de moins que sur la même période de l’année précédente, dont 600 000 dans les zones moins denses. La chute du rythme de déploiement dans les zones moins denses d’initiative privée constatée au cours des trimestres précédents se confirme avec seulement 130 000 locaux rendus raccordables, soit une baisse de près de moitié par rapport à la même période de l’année précédente. Il faut remonter à 2014 pour observer une progression trimestrielle aussi faible dans ces zones, explique le régulateur des télécoms. Dans les zones très denses, “le rythme de déploiement demeure très insuffisant” selon l’Arcep, avec moins de 50 000 locaux.

Malgré cela, l’adoption de la fibre et du très haut débit continue de progresser. 62% des abonnements internet en France sont en fibre optique, pour un total de 19.8 millions à la fin du premier semestre, soit une croissance de 11 points en un an pour 790 000 nouveaux abonnements en un trimestre. Le cap des 20 millions approche donc à grand pas et a probablement déjà été dépassé. Le nombre d’abonnements haut débit continue de baisser et atteint 9.2 millions (-585 000 sur le deuxième trimestre).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox