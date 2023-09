Lancement de TV Monaco, la chaîne sera bientôt disponible sur les Freebox, myCanal et Molotov

La première télévision publique généraliste de la principauté a été lancée le 1er septembre et intègre le réseau de TV5 Monde. En France, Free, Canal+ et Molotov seront les premiers à la distribuer.

La nouvelle chaîne publique de la Principauté, TV Monaco a vécu ses premières heures vendredi 1er septembre. Lancée par le prince Albert II pas moins de 69 ans après les débuts de Télé Monte-Carlo (TMC), qui appartient aujourd’hui à TF1, celle-ci diffusera des programmes sur l’art de vivre de la Riviera, le sport et l’actualité monégasque mais aussi sur l’environnement. Dotée d’un budget d’environ 15 millions d’euros cette année, TV Monaco intègre par la même occasion le réseau de TV5 Monde. Certaines de ses émissions seront diffusées sur cette chaîne aux 60 millions de téléspectateurs dans 198 pays, de quoi potentiellement toucher le public aux quatre coins du monde.

L’objectif annoncé est en effet d’offrir une visibilité encore plus poussée à Monaco via une distribution de la chaîne à l’international. “Si à travers ce rayonnement, nous suscitons l’intérêt du public pour les fondations de la principauté, pour ses associations humanitaires, si ça leur donne envie de venir s’installer ou de commercer avec la principauté, alors je suis l’homme le plus heureux du monde”, avait expliqué en mai dernier son désormais ex-directeur général, Salim Zeghdar, dans une interview accordée à Monaco Hebdo.

Lors de la soirée de lancement de la chaîne, ce dernier a annoncé son départ après deux années dédiées à la création la chaîne de service public. Le relai a été passé à Nathalie Biancolli. La nouvelle directrice générale en a profité pour annoncer une disponibilité prochainement sur les Freebox, myCanal, et Molotov, rapporte Satellifacts. Pour l’heure, TV Monaco est diffusée sur le canal 1 de l’offre TV gratuite du Rocher (Service Universel), mais aussi sur La Box de Monaco Telecom (canal9) ou encore via la TNT sur la French Riviera et sur internet.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox