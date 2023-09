Les internautes se lâchent sur les réseaux : “ne vous abonnez pas à Canal+ aujourd’hui”, Xavier Niel satisfait en moins de 24h un abonné Free Mobile exigeant

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

A tous les parents, Canal+ vous demande de ne pas vos abonner ce 4 septembre, mais plutôt demain. Courage avec vos enfants et n’oubliez pas de plastifier leurs manuels !

Abonnez-vous à CANAL+, mais pas aujourd'hui … On vous explique pourquoi. Les équipes du Groupe CANAL+ vous souhaitent à toutes et à tous une excellente rentrée #BackToSchool 📚 pic.twitter.com/XEbkrhN9xj — CANAL+ Group (@canalplusgroupe) September 4, 2023

L’astuce du jour : Si vous ne savez pas quoi faire de vos Apple EarPods avec fil, saisissez une éponge, faite un trou et introduisez le microphone à l’intérieur pour un rendu audio pro !

How to save $300 on a pro studio microphone with a pop filter 1. Get Apple EarPods (wired)

2. Get a sponge

3. Make a hole in the sponge

4. Put a microphone inside the sponge#DIY pic.twitter.com/gMm3fWFDp5 — Andrey Azimov (@AndreyAzimov) September 2, 2023

De 210 à 250 Go ! Quand un abonné Free Mobile se plaint de ne pas avoir assez de data le 28 août; Xavier Niel répond à sa demande le lendemain en ajoutant 40 Go de data à son offre, et pour tous !

Ok du coup on passe à 250 https://t.co/bBJ45TssSg — Xavier Niel (@Xavier75) August 29, 2023

Pendant ce temps, Bouygues Telecom continue de faire grimper la facture chez ses abonnés B&You sous couvert de l’inflation.

Bonjour #bouyguestelecom @bouyguestelecom , alors comme çà vous ne respectez pas les termes de notre contrat et vous décidez d'augmenter de 2 euros mon abonnement ? Vous me prenez pour "une vache à lait" ? Vous allez de paire avec @ekWateur . On arrête quand le grand racket ? pic.twitter.com/LHx6XZHgoV — Isandyza (@isandyza) August 31, 2023

SFR : Démarcher un prospect par téléphone, et raccrocher face à la répartie de ce dernier.

Y'a un mec de chez SFR qui m'a appelé pour que je devienne client chez eux.

A un moment, il m'a dit "Je vous entends très mal".

Je lui ai répondu "Bah, changez d'opérateur".

Il a raccroché direct ! — PATHER (@patchagil) September 1, 2023

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox