Orange propose un nouveau forfait mobile gratuit à ses abonnés Livebox et tente d’imiter Free, mais…

En perte de vitesse commercialement sur le mobile, Orange offre son forfait 2h+100 Mo à tous ses abonnés box pendant 1 an.

C’est la rentrée, et comme chaque année les opérateurs cherchent à séduire en dégainant de nouvelles offres ou promotions. Si Free a lancé une nouvelle vente privée Freebox Révolution tout en enrichissant la data (250 Go) de son forfait à 19,99€/mois, Orange fait le choix de la convergence en proposant à tous ses abonnés Livebox, nouveaux ou existants, un forfait mobile à 0€.

Celui-ci comprend 2h d’appel, SMS et MMS illimités et 100 Mo de data; de quoi faire penser à 50 Mo près au forfait à 0€ proposé aux abonnés Freebox. Malgré les ressemblances, une différence notable est toutefois à mettre en exergue. L’offre d’Orange est valable seulement pendant un an bien que sans engagement. Le forfait passera ensuite à son prix habituel, à savoir 5,99€/mois. Du côté de Free, la gratuité est garantie sans condition de durée. Mieux encore, les abonnés Freebox peuvent depuis le début de l’année bénéficier d’un booster de 5 Go et des appels illimités pour 2,99€/mois seulement.

