Free Mobile frappe fort et lance une nouvelle offre musclée à moins de 5€

Free Mobile lance un booster 5 Go à 2,99€/mois sur son forfait à 2€. Il vous en coûtera ainsi 4,99€/mois avec les appels illimités en prime.

Dans un marché concurrentiel et à l’heure où ses rivaux ont augmenté leurs prix sous couvert de l’inflation, Free Mobile tient à marquer le coup, lui qui n’augmentera pas le tarif de ses deux forfaits historiques jusqu’en 2027. Le premier recruteur sur le mobile en 2022, mais aussi lors du 1er trimestre 2023 avec une avance très large, lance aujourd’hui un nouveau booster attractif sur son forfait à 2€, une option payante pour ceux qui souhaitent en profiter.

“Besoin de plus avec votre Forfait 2€ ? Nouveau ! En choisissant l’option Booster 5 Go à 2,99€/mois, vous profitez en France métropolitaine de 5 Go par mois au lieu de 50 Mo (au-delà 0,05€/Mo) et des appels illimités au lieu de 2h par mois. En Europe et DOM, c’est 6 Go par mois (au-delà 0,0021€/Mo) et des appels illimités”, annonce ce 31 mai l’opérateur.

Les nouveaux abonnés et les actuels désireux d’opter pour cette formule payeront au total 4,99€/mois. L’opérateur souhaite ainsi rivaliser avec la concurrence sur ce type d’offre d’entrée de gamme. À titre de comparaison, B&You propose 5 Go à 4,99€/mois en France métropolitaine et 5 Go en Europe et Dom. Idem pour Red by SFR à la seule différence qu’il permet de consommer 1 Go de plus dans l’UE.

Une réaction de Free Mobile était donc attendue. Début janvier, l’opérateur avait déçu en proposant un booster 1 Go et les appels illimités pour 4,99€/mois supplémentaires. Au total, le forfait revenait alors à 6,99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox