Une Smart TV Samsung récente proposée avec deux nouvelles promotions aux abonnés Freebox

Si vous êtes intéressé par le téléviseur The Frame de Samsung, vous pouvez économiser 310€ sur l’achat.

Passer à la 4K avec un téléviseur assez esthétique, c’est possible en passant par l’espace abonné Freebox. Le modèle “The Frame” QLED de Samsung, version 2023, est en effet proposé dans la boutique de téléviseurs avec une remise et une offre de remboursement.

“The Frame” bénéficie ainsi de 100€ de remise que vous pouvez coupler à l’ODR de 210€ proposée par Samsung en suivant la procédure décrite dans ce formulaire. Concrètement, il vous faut créer un compte Samsung et se connecter à l’adresse samsung.com/fr/offer puis sélectionner l’offre “En mai, regardez le film qui vous plaît”. Un formulaire vous demandera de fournir votre preuve d’achat du téléviseur, une photo lisible de l’étiquette blanche de votre téléviseur, le numéro de série et quelques autres documents. Une fois l’achat réalisé, vous avez jusqu’au 4 juillet inclus pour bénéficier de l’offre.

Le téléviseur en question vous propose un écran QLED de 55″ 4K avec l’application Oqee by Free pré-installée pour bénéficier de toutes vos chaînes directement sur votre téléviseur, mais aussi un écran certifié sans reflet et le fameux mode art et la connexion invisible propre à cette gamme. Le tout est ainsi normalement proposé pour 1399€, tarif qui passe à 1299€ avec la remise proposée jusqu’au 27 juin prochain. Lors de la commande, vous devrez régler 399€ puis 29.99€/mois pendant trente mois, sans frais.

D’autres modèles déjà proposés par Free sont bien sûr disponibles, en OLED, QLED et en UHD pour une gamme de prix variée. Pour en savoir plus sur la possibilité d’accéder à cette boutique de Smart TV, nous avons réalisé un tutoriel vidéo vous expliquant tout en détail.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox