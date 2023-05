Des abonnés Freebox réclament plus de simplicité, Netflix se fait détester… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

La 4K n’est pas si simple pour tout le monde

La 4K sur les chaînes linéaires ne décolle pas. En l’espace de deux ans, le premier au classement, Bouygues Telecom, a seulement ajouté deux flux supplémentaires en UHD. Si à la télévision, l’ultra haute définition est loin d’être démocratisée, il est plus facile d’en trouver sur les plateformes SVOD. Mais il faut encore réussir à discerner quelle 4K est proposée, sur quel appareil… Un casse-tête pour avoir droit à de belles images.

La nouvelle fonctionnalité de Freebox Connect gagnerait à être plus simple

Free a lancé il y a quelques jours la possibilité d’utiliser Freebox Connect comme télécommande virtuelle sur iOS. En attendant le lancement prévu sur Android, les abonnés Freebox ont déjà leurs idées pour améliorer l’accès direct à cet outil bien pratique et plutôt efficace.

La fin de l’ADSL en 2030, un projet voué à échouer ?

La migration du cuivre vers la fibre est qualifié d’un “nouveau défi d’ampleur”, avec pourtant un objectif d’extinction totale d’ici à 2030. “Il s’agit en effet d’éteindre d’ici fin 2030 un réseau desservant 41,8 millions de locaux. À ce jour, 11 600 lignes cuivre ont été fermées dans le cadre d’expérimentations. D’ici à 2025, plus d’1 million de lignes cuivre seront concernées, puis le rythme s’accélérera pour atteindre un pic de 10,5 millions de lignes à partir de 2028″ explique une étude d’Infranum. Pour certains, c’est carrément mission impossible.

Netflix n’est pas très populaire en ce moment…

Le géant du streaming a lancé l’interdiction du partage de compte et c’est une décision vivement critiquée par de nombreux internautes. D’autant plus pour certains qui bénéficient d’une offre intégrée au sein d’un autre abonnement (Free, Canal+) et qui sont particulièrement impactés. Si la plateforme compte sur un abonnement de nombreuses personnes utilisant auparavant le partage de compte, cela reste un pari sur l’avenir, à l’heure où l’inflation est galopante et le pouvoir d’achat en baisse…

La TV traditionnelle n’est pas perdue !

Éditée par Mediawan Thematics, premier éditeur de chaînes de télévision payantes en France, RTL9 renforce son offre de cinéma et séries tout en donnant une seconde jeunesse à son habillage. La chaîne se sépare également des couleurs historiques de son logo. Un changement qui montre que même face à la concurrence des plateformes, les chaînes de TV n’ont pas dit leur dernier mot.

