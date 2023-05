Une chaîne culte et populaire incluse pour les abonnés Freebox, se métamorphose et innove avec une nouveauté unique en France

Editée par Mediawan Thematics, premier éditeur de chaînes de télévision payantes en France, RTL9 renforce son offre de cinéma et séries tout en donnant une seconde jeunesse à son habillage. La chaîne se sépare également des couleurs historiques de son logo.

Disponible sur les box des opérateurs et même incluse pour tous les abonnés Freebox, RTL9 poursuit son évolution fort de son succès.“Leader en prime time et sur le podium des chaînes payantes les plus regardées, RTL9 ne cesse de s’affirmer. La chaîne familiale, qui doit ce succès à sa programmation et ses partenariats de longue date avec les plus grandes majors américaines, consolide son offre et fait évoluer sa grille”, annonce aujourd’hui son éditeur Mediawan.

La chaîne se renforce ainsi un peu plus sur “le cinéma avec une programmation encore plus riche et une ligne éditoriale au plus près de l’actualité des sorties en salle”. RTL9 confirme ainsi son ambition d’assurer aux téléspectateurs un film de qualité chaque soir avec une sélection de grands longs-métrages à l’antenne.

Si cette nouvelle grille voit le retour des investigations criminelle avec des productions originales inédites, la chaîne annonce innover “avec l’arrivée, l’après-midi, de séries US premiums pour la première fois en diffusion sur une chaîne du cabsat, telles que Dr House ou encore Person of Interest.”