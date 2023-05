Pour ses 5 ans, Iliad passe le cap des 10 millions d’abonnés en Italie

Le succès d’Iliad se poursuit en Italie. En l’espace de 5 ans, l’opérateur s’est confortablement installé sur le marché du mobile dans le pays en créant une forte relation de confiance avec ses abonnés.

Rien n’arrête Iliad en Italie. Le 29 mai prochain soufflera ses 5 bougies. En amont de son anniversaire, l’opérateur annonce avoir franchi le seuil des 10 millions d’abonnés actifs.

“Depuis son entrée sur le marché italien en 2018, iliad a suivi une trajectoire de croissance constante et ininterrompue, gagnant à ce jour la confiance de 10 millions d’utilisateurs à travers le pays. iliad a révolutionné le secteur des télécommunications en Italie, apportant innovation, simplicité et transparence, ingrédients fondamentaux pour construire une relation de confiance à long terme avec ses utilisateurs”, se félicite ce 24 mai l’opérateur.

Cette performance est la nouvelle confirmation qu’il est possible d’offrir le meilleur rapport qualité-prix en téléphonie mobile avec des offres riches en gigas aux prix garantis à vie. Depuis 2018, Iliad a investi à tour de bras dans son infrastructure et dans le développement de ses réseaux avec l’expansion de la 5G, qui atteint plus de 3 000 villes italiennes et celle de la connectivité 4G/4G+ qui lui permet de couvrir de 99% de la population.

En janvier 2022, l’opérateur s’est lancé sur le marché fixe avec son Iliadbox (serveur Pop), un pari gagnant. Son choix de proposer exclusivement la fibre via son offre lui permet aujourd’hui de compter 131 000 abonnés.

L’année dernière, Iliad a terminé pour la 5ème année consécutive leader des recrutements de nouveaux abonnés mobiles (1,06 million) malgré une concurrence qui reste très vive, mais également leader sur le Fixe, pour sa 1ère année de commercialisation. Son chiffre d’affaire annuel a alors progressé de 16,3% à 927 millions d’euros.

“Dès avant son lancement, nous nous sommes concentrés sur l’écoute des besoins des consommateurs et la création d’offres qui répondent à leurs besoins de connectivité, faisant une promesse très claire : zéro coût caché, zéro surprise, pour toujours. C’est ainsi qu’aujourd’hui le taux de satisfaction des abonnés est de 99%”, précise Iliad. Prochaine étape, réussir sa révolution sur le marché des entreprises sur lequel il s’est lancé début mai avec une offre mobile, une nouvelle fois attractive.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox