Comparatif des chaînes 4K sur les box : Bouygues Telecom en tête, Free progresse mais les offres sont trop maigres

La 4K sur les chaînes linéaires ne décolle pas. En l’espace de deux ans, le premier au classement Bouygues Telecom, a seulement ajouté deux flux supplémentaire en UHD.

A l’heure où les foyers français s’équipent de plus en plus de téléviseurs 4K, les chaînes linéaires ne suivent pas le mouvement. Très peu d’entre elles proposent un flux UHD, les éditeurs ne basculent pas vers sur ce marché. Pire encore certaines disparaissent des box comme Ultra Nature 4K en janvier 2023 alors que d’autres ne sont pas reprises par les principaux opérateurs. Le compte Twitter très informé PDS TV News dresse ainsi aujourd’hui un tableau comparatif. Premier enseignement, Bouygues Telecom reste en tête avec 7 chaînes avec l’ajout depuis 2021 d’Eurosport 4K et Museum 4K. Orange en propose deux de moins en deux ans alors que Free en gagne trois comme par exemple Inultra. Lancée en août 2022 gratuitement sur les Freebox (canal 102), elle propose de vous évader dans un monde plein de découvertes, avec des documentaires dynamiques, des concerts et des histoires de vrais disrupteurs du monde.

Cela reste toutefois trop peu sachant que Free fut le premier opérateur à lancer une box 4K (la Freebox mini 4K), et que tous les modèles suivants sont compatibles. Avec 6 chaînes 4K, l’opérateur de Xavier Niel se classe malgré tout second. On pourrait même quasiment ajouter Canal+ 4K UHD à la liste, les abonnés Freebox Pop peuvent y accéder en passant par l’application Canal+. A égalité avec Canal+ et Molotov, SFR apparaît toujours à la traîne avec 3 chaînes 4K, à savoir RMC Sport UHD, TF1 4K et Bein Sport 4K.

En orange, les canaux événementiels

Précisons qu’il ne s’agit là que des chaînes linéaires disponibles dans les bouquets TV des opérateurs, mais il est bien sûr possible d’accéder aux catalogues de Netflix, Prime Video, Disney+ et consorts en 4K/UHD, il en va de même pour les contenus en VOD ou d’autres applications qui proposent ce format (Youtube notamment).

