Les abonnés à Netflix via Free, Canal+ etc… sont plus les plus impactés par la fin du partage de compte

Netflix prive les abonnés à une offre incluant Netflix en supplément ou aux comptes facturés par des tiers, d’ajouter un abonné supplémentaire, option phare de sa lutte contre le partage de compte. La fin du partage de compte c’est fini, Netflix a lancé la semaine dernière ses nouvelles restrictions. Il faudra désormais payer 5,99€/mois pour ajouter des membres supplémentaires hors du foyer principal. Si plusieurs dérogations sont mises en place notamment pour les enfants en garde partagée ou pour tout déplacement professionnel régulier ou maison secondaire. Pour les voyages ou en mobilité sur smartphone et tablette, il faudra se connecter une fois par mois au réseau WiFi du compte principal. Si le mastodonte de la SVOD envoie actuellement un mail à ses abonnés pour leur faire des deux options qui s’offrent à eux, beaucoup d’entres eux ne se voient pas aujourd’hui proposé la possibilité d’ajouter un abonné supplémentaire, option phare de la fin du partage de compte. Netflix ne permet en effet pas de le faire sur les offres « Standard avec pub » et « Essentiel ». Seuls les formules « Standard » (un abonné supplémentaire) et « Premium » (jusqu’à deux abonnés supplémentaires) sont concernées par cette possibilité. Et ce n’est pas tout puisque le géant américain précise dans sa FAQ que “les abonnés supplémentaires ne peuvent pas être ajoutés aux offres incluant Netflix en supplément ou aux comptes facturés par des tiers”. On pense ainsi aux abonnés Freebox et Canal+ entre autres. Dans le courriel qui leur est transmis, seule l’option de transfert de profil est mentionnée. Le seul choix possible est ainsi de migrer le profil des personnes qui utilisent un compte en dehors du foyer, vers un nouvel abonnement. Pour l’heure, la fin du partage de compte est centrée sur le téléviseur et le réseau WiFi de l’abonné qui paie l’abonnement. Si Netflix constate par exemple que vous utilisez deux réseaux WiFi différents pour vous connecter régulièrement, il considèrera selon cas les cas que les deux connexions sont liées au compte principal, et n’effectuera alors aucun blocage. Pour l’heure, les restrictions ne semblent pas automatiques, de nombreux abonnés parviennent encore à connecter une nouvelle TV avec leur compte en dehors du foyer principal. Mais pendant combien de temps ? Mail envoyé à des abonnés Freebox Delta (formule Netflix Premium) Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox