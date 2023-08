Free Mobile frappe encore une fois en boostant fortement son forfait à 19,99€/mois, toujours au même prix

C’est la rentrée et Free continue d’enrichir son Forfait mobile Free sans en changer son prix. Son forfait à 19,99€/mois passe de 210 Go à 250 Go pour les nouveaux comme anciens abonnés.

Le meilleur recruteur du moment sur le mobile tient à faire mal à la concurrence. Après avoir augmenté la data à l’étranger à 35 Go/mois en juillet tout en ajoutant des destinations incluses, Free booste aujourd’hui l’enveloppe d’Internet utilisable en France pour ses abonnés au Forfait Free à 250 Go/mois en 5G/4G contre 210 Go jusqu’à présent et toujours au même prix (19,99€/mois).

“Avec une enveloppe d’Internet incluse aussi importante, Free est l’opérateur qui propose l’offre sans engagement la plus généreuse à ce prix-là. De plus, les abonnés Freebox bénéficient avec le Forfait Free de l’Internet illimité en 5G/4G pour seulement 15,99€/mois et 9,99€ s’ils sont abonnés Freebox Pop”, se félicite l’opérateur.

Cette augmentation de l’enveloppe d’Internet est disponible dès aujourd’hui pour les utilisateurs du Forfait Free, qu’ils soient anciens abonnés ou nouveaux. Depuis son lancement sur le marché du mobile en 2012, Free n’a pas touché aux prix de ses deux forfaits (19,99€/mois et 2€/mois)1 et a pris l’engagement de ne pas y toucher jusqu’en 2027.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox