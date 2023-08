Fictions et sports : la Freebox vous propose un max de programmes 4K, avec l’événement sportif de la rentrée

Du nouveau sur la Freebox pour les abonnés qui disposent du matériel compatible 4K.

S’il y a peu de contenus disponibles en 4K sur les Freebox, cela évolue tout doucement. Il y a quelques mois est arrivée une nouvelle chaîne 4K incluse pour tous les abonnés, Freebox à savoir INULTRA disponible sur la canal 104 de Freebox TV. Mais les chaînes 4K déjà disponibles ajoutent également de nouveaux contenus, même si cela est plutôt rare. C’est le cas de TF1 4K, canal 101, ainsi que M6 4K sur le canal 103, toutes deux disponibles gratuitement pour les abonnés Freebox idoines, à savoir Delta, Pop et Mini 4K, qui va diffuser de nombreux nouveaux contenus en cette rentrée.

Et s’il y a généralement peu de programmes en 4K sur ces chaînes, ce sera un festival durant ces prochains jours et semaines puisque, outre les fictions et un match de foot, vous pourrez suivre la coupe du monde rugby, qui se déroule cette année en France, et qui sera diffusée par M6 4K et TF1 4K. Nous vous proposons de découvrir le programme :

Sur TF1 4K canal 101 de Freebox TV :

Good Doctor Nouvelle saison 30-aout

21h10 (1ère partie)

21h55 (2ème partie)

Good Doctor Nouvelle saison 6-septembre

21h10 (1ère partie)

21h55 (2ème partie)

22h50 (3ème partie)

Match de Football Euro 2024 France – Irlande le 7 septembre à 20h35

MAG d’après-match le 7 septembre à 22h35

Cérémonie d’ouverture de la CDM de Rugby 8-septembre à 20h00

MAG l’avant-match 8-septembre20h40

CDM de RugbyFrance – Nouvelle Zélande 8-septembre à 21h05

MAG d’après-match 8-septembre à 23h15

(d’autres matchs seront également proposés, nous vous informerons dès que nous aurons les dates et horaires)

Sur M6 4K canal 103 de Freebox TV

Italie – Namibie : samedi 9 septembre à 13.00 – Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne

Irlande – Roumanie : samedi 9 septembre à 15.30 – Stade de Bordeaux, Bordeaux

Australie – Géorgie : samedi 9 septembre à 18.00 – Stade de France, Saint-Denis

Samoa – Chili : samedi 16 septembre à 15.00 – Stade de Bordeaux, Bordeaux

Pays de Galles – Portugal : samedi 16 septembre à 21.00 – Stade de Nice, Nice

Italie – Uruguay : mercredi 20 septembre à 17.45 – Stade de Nice, Nice

Argentine – Samoa : vendredi 22 septembre à 17.45 – Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne

Géorgie – Portugal : samedi 23 septembre à 14.00 – Stadium de Toulouse, Toulouse

Angleterre – Chili : samedi 23 septembre à 17.45 – Stadium de Toulouse, Toulouse

Uruguay – Namibie : mercredi 27 septembre à 17.45 – OL Stadium, Lyon

Japon – Samoa : jeudi 28 septembre à 21.00 – Stadium de Toulouse, Toulouse

Argentine – Chili : samedi 30 septembre à 15.00 – Stade de la Beaujoire, Nantes

Fidji – Géorgie : samedi 30 septembre à 17.45 – Stade de la Beaujoire, Nantes

Ecosse – Roumanie : samedi 30 septembre à 21.00 – Stade Pierre-Mauroy, Lille

Japon – Argentine : dimanche 8 octobre à 13.00 – Stade de la Beaujoire, Nantes

Tonga – Roumanie : dimanche 8 octobre à 17.45 – Stade Pierre-Mauroy, Lille

Fidji – Portugal : dimanche 8 octobre à 21.00 – Stadium de Toulouse, Toulouse

Un 1/4 de finale – Stade Vélodrome, Marseille ET Stade de France, Saint-Denis

TF1 4K et M6 4K, sont disponibles et incluses pour les abonnés disposant d’un débit supérieur à 17 Mbits/s et équipés d’une Freebox 4K, One, Pop ou Delta (la Freebox Révolution n’est, elle, pas compatible 4K) Cela concerne donc les Freenautes disposant d’un Player mini 4K en multi TV. Pour profiter de l’Ultra Haute Définition il est bien sûr nécessaire de disposer d’un téléviseur 4K, même si ces chaînes sont accessibles sur un simple téléviseur HD.

