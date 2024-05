Un nouveau contenu inédit offert sur la Freebox

Comme il le fait régulièrement, Free propose un nouveau contenu sur les Freebox et OQee.

Free et Paris Première proposent une opération de “Free Sampling”, soit la découverte d’un contenu offert, en bon français, qui commence aujourd’hui et pour toute cette semaine en partenariat avec la chaine Paris Première. Il s’agit d’un documentaire inédit réalisé par Oliver Stone que vous pouvez découvrir gratuitement depuis la rubrique Aktu Free.

LE NUCLEAIRE PEUT-IL SAUVER LA PLANETE ?

Ce documentaire débute au milieu du XXe siècle, alors que les sociétés commençaient à passer à l’énergie nucléaire et à abandonner les combustibles fossiles, une campagne de relations publiques, financée en grande partie par les intérêts pétroliers, a été lancée pour effrayer le public. Cette campagne a réussi à semer la peur au sujet des radiations inoffensives de faible intensité et créer une confusion entre les armes nucléaires et l’énergie nucléaire. En regardant le problème en face, Oliver Stone nous montre que la connaissance est l’antidote à la peur, et que grâce à notre ingéniosité humaine nous aurons les instruments pour résoudre la crise du changement climatique.

Paris Première est accessible sur le canal 28 de la Freebox et sur OQee by Free, et est disponible sans supplément pour les abonnés TV by Canal. Pour les autres abonnés la chaine est également disponible au tarif de 1.49€/mois ou avec le pack Famille by Canal au tarif de 4,99 €/mois