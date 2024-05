Amazon annonce de nouvelles pubs plus envahissantes sur Prime Video

Alors que les spots publicitaires viennent de s’installer sur sa plateforme de streaming, Amazon présente déjà de nouveaux formats de publicités interpellant directement les spectateurs.

Depuis le début du mois d’avril, la majorité des abonnés Prime se sont vu proposer le choix entre payer un supplément ou voir débarquer des publicités sur Amazon Prime Video. Si le géant américain avait annoncé que ces dernières ne seraient pas trop nombreuses, il entend cependant les rendre pour le moins envahissantes, avec de nouveaux formats.

Au cours de l’année de diffusion à venir, les marques pourront utiliser des publicités carrousel achetables pour aider les téléspectateurs à parcourir et acheter plusieurs variantes de produits sur Amazon pendant les pauses publicitaires dans les émissions et les films sur Prime Video. Les marques pourront également utiliser des publicités de pause interactives et des quiz sur la marque dans les émissions de télévision, les films et les sports en direct Prime Video.

Si Amazon Ads a clairement annoncé ce lancement dans un communiqué de presse, il ne précise pas le calendrier précis de déploiement, notamment quels pays seront concernés en premier. A noter cependant, les abonnés Amazon Prime disposant d’un forfait éligible Free (Freebox Ultra, Delta…) disposeront d’une expérience sans publicité jusqu’au 9 août prochain. Après cette période, une option sera proposée à 1.99€/mois pour accéder à l’abonnement sans pub.

