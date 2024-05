Un “bricolage” sur la Freebox Ultra qui passe mal, Free Mobile attire la confiance… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Une astuce pour régler un problème sur la Freebox Ultra qui passe mal

Lancée fin janvier 2024, la nouvelle Freebox Ultra doit encore batailler contre des bugs parfois gênants comme par exemple sur son WiFi. La connexion d’un disque dur externe premier prix ou d’un dock HDD sur son port USB 3 peut créer des interférences au point d’empêcher des appareils à domicile de fonctionner lorsqu’ils sont éloignés du serveur et connectés à la bande 2,4 GHz. Cela peut concerner un aspirateur-robot, un hub domotique, des radiateurs ou une prise connectée. Une solution a été trouvée pour régler le problème, mais le fait est que celui-ci demeure et pour une box aussi chère et high-tech, cela passe difficilement.

Free Mobile attire la confiance de ses abonnés avec sa promesse

Free Mobile frappait fort ce 6 mai face aux offres agressives de ses concurrents. Les nouveaux abonnés à son forfait 2€ et les actuels peuvent souscrire à un tout nouveau booster, une option payante qui permet d’obtenir plus de data et les appels illimités. Cette offre est passée de 5 Go à 2,99€/mois supplémentaires à 20 Go en 4G pour un prix de 4,99€/mois. Si certains pointent du doigt le fait que des forfaits plus attractifs existent ailleurs, plusieurs internautes rétorquent que les concurrents ont tendance à faire augmenter leurs prix, ce qui n’est pas le cas de Free Mobile. La confiance semble ainsi régner.

L’arrivée de Max soulève de nombreuses questions

C’est probablement la plateforme de SVOD la plus attendue sur le marché français, Max (anciennement nommée HBO Max) proposera des nombreux contenus plutôt alléchants en proposant des contenus issus de catalogues prestigieux comme Discovery, HBO, Warner etc, mais aussi des compétitions sportives via les chaînes Eurosport. Le lancement officiel en France aura lieu le 11 juin, Free a annoncé l’arrivée de Max dans ses offres en indiquant que la plateforme sera “bientôt” disponible sans toutefois préciser de date. Mais des questions persistent : inclus ou en option, est-ce qu’il y aura des changements dans les bouquets Freebox ?

Le marché des TV connectées, c’est compliqué et Free est attendu au tournant

Free l’a déjà annoncé, il souhaite proposer son application Oqee, qui propose toutes les chaînes et replay de Freebox TV, sur le maximum de support. Sur les téléviseurs, Oqee est déjà disponible sur ceux tournant sous Android TV mais également sur les TV Samsung et plus récemment LG. Et alors que SFR a annoncer le lancement de son application sur Hisense, la question se pose : à quand l’arrivée d’Oqee sur cette plateforme ? Avec ces nombreux OS maison, Free a fort à faire pour développer une version compatible avec l’intégralité du marché… Sans oublier d’autres appareils comme les consoles (Xbox, Playstation…) ou autres.

SFR refuse de payer Orange, c’est assez cocasse

9,97 millions d’euros de factures impayées en 2023 et 15 000 euros de frais de procédure, c’est ce que doit aujourd’hui SFR à Orange. Selon L’Informé, le tribunal de commerce de Paris a tranché en faveur de l’opérateur historique dans un litige lié à la location de son réseau cuivre et à l’hébergement d’équipements de fibre optique dans ses locaux. Ce qu’il faut savoir, c’est Orange fait non seulement payer l’accès à son vieux réseau à ses rivaux et leur facture aussi les coûts de l’énergie générés par l’utilisation de ses infrastructures. Un préavis de trois mois lui permet également de revoir les montants, le tout encadré par l’Arcep. L’opérateur au carré rouge a estimé que les sommes demandées était bien trop élevés. S’il a constaté une hausse de 27% de ses propres coûts de l’énergie, ceux facturés par Orange auraient bondi de 87%, de quoi remettre en cause son efficacité autour de la consommation énergétique de son réseau. Par ailleurs, le préavis n’aurait pas été respecté aux yeux de la filiale d’Altice. Mais pour certains Freenautes, c’est assez cocasse de voir que SFR ne veut pas se plier aux coûts de l’énergie alors qu’il a augmenté de nombreux abonnés à cause de ces coûts précisément…

