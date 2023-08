Free Mobile fait le point sur son réseau de distribution, en pleine évolution

218 Free Center, plus de 2000 bornes dont 830 dans les boutiques partenaires, les offres de Free n’ont jamais été aussi accessibles.

En perpétuelle évolution, le réseau de distribution de Free a pour ambition de rendre accessible les offres mobile et fixe de l’opérateur au plus grand nombre partout en France. D’abord avec son site internet accessible sans se déplacer, puis via son parc de boutiques qui ne cesse de s’étoffer dans l’Hexagone. Aujourd’hui, l’opérateur annonce disposer de 218 boutiques en France métropolitaine après 6 nouvelles ouvertures en août, à savoir à Laon ,Perpignan, Berck ,Millau ,Montargis et Pamiers.

L’objectif est d’assurer quatre missions convergentes, à savoir “le recrutement de nouveaux abonnés ou la conversion d’abonnés fixes existants vers le mobile et réciproquement, communiquer sur la marque Free, la vente et location d’équipement et assurer une mission de Service Après-Vente auprès des abonnés existants”, indique Free Mobile.En outre, l’ex-trublio,n possède une présence physique complète grâce à son réseau de bornes de souscription d’abonnements mobiles et de distribution automatique de cartes SIM. Pour cela, il s’appuie sur un partenariat avec le réseau de magasins « Maison de la Presse », « Mag Presse », Fnac Darty. A fin 2022, il comptait près de 2 000 bornes sur l’ensemble du territoire” après une stagnation à 1500 bornes depuis plusieurs. Ce chiffre à évoluer avec l’apport dans les nouvelles boutiques de 500 bornes nouvelle génération, intégrant en plus de la souscription d’un forfait ou d’une box, de l’achat d’un mobile en comptant ou via Free Flex. L’eSIM et l’assurance mobile Free sont également proposées. Free Mobile révèle aujourd’hui que “plus de 830 bornes interactives sont disponibles dans nos boutiques partenaires”.

Un moteur de recherche par ville ou code postal et une carte interactive, accessibles à cette page, permettent de les localiser en quelques clics. Vous accèderez à la liste avec à chaque fois l’adresse précise de la borne interactive et un bouton “Itinéraire” renvoyant vers l’outil de navigation Google Maps pour déterminer le trajet et la durée de ce dernier (à pied, en voiture ou via les transports en commun). Il ne faut pas oublier non plus le bus-boutique de Free lancée en 2021 qui sillonne chaque été les routes françaises afin de permettre de découvrir dans les zones rurales permet de découvrir et souscrire simplement à ses offres mobile et Freebox. A son bord, des conseillers sont là pour accompagner les prospects sans rendez-vous.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox