Free Mobile augmente la data de son offre intermédiaire à 12,99€

En marge de l’enrichissement de son forfait phare incluant désormais 250 Go de data, Free Mobile revoit également à la hausse le volume de données de son offre Série Free, comprenant désormais 120 Go au prix de 12,99€/mois.

10 Go de plus, toujours au même prix. C’est bel et bien la rentrée pour Free Mobile qui a décidé de faire cadeau de plus de data à ses abonnés. Après avoir figé depuis novembre 2022 son offre Série Free à 110 Go au prix de 14,99€/mois pendant 1 an en supprimant la date limite d’abonnement, l’opérateur a une première fois enrichi de 20 Go mi-février son forfait lequel est passé 130 Go, puis 140 Go en mars avant de faire le choix en avril de baisser son prix à 12,99€/mois pour 110 Go de data, en réponse à la férocité de ses concurrents. C2 29 août, l’ex-trublion n’attend pas les mouvements de la concurrence en ajoutant 10 Go supplémentaires dans son offre 4G, soit 120 Go, toujours au même prix. A titre de comparaison, Red by SFR propose un forfait 80 Go à 11,99€/mois alors que B&You opte pour une offre 130 Go à 15,99€/mois.

Les nouveaux souscripteurs à l’offre Série Free basculeront après 12 mois vers le forfait 5G 250 Go à 19,99€/mois. L’enveloppe de données en roaming (Europe/DOM en 4G) est de 18 Go. L’abonnement à Free Ligue 1 est inclus.

